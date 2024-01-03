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    • 03 Ocak 2024 14:30 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:30

    Giovanni van Bronckhorst hangi takımları çalıştırdı? Giovanni van Bronckhorst başarıları!

    Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER

    Beşiktaş’ın teknik direktör arayışı hala devam ediyor. Siyah beyazlılar için Giovanni van Bronckhorst gündemde yer alıyor. Peki “Giovanni van Bronckhorst hangi takımları çalıştırdı? Giovanni van Bronckhorst başarıları nelerdir?” İşte detaylar!

    Giovanni van Bronckhorst hangi takımları çalıştırdı? Giovanni van Bronckhorst başarıları!
    Beşiktaş, Giovanni Van Bronckhorst

    Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'u takımın teknik direktörü yapmak için görüşmelerine devam ederken, 48 yaşındaki ünlü antrenör, Beşiktaş'a imza atar ise NAC Breda Teknik Direktörü Jean Paul van Gastel'in de ekibinde olmasını istedi. Ama bu isteği üzerine Hollanda kulübünden gelen açıklamaya göre ise Gastel'in Beşiktaş'a gitmesine izin verilmediği duyuruldu. Bu haberler üzerine de Giovanni van Bronckhorst hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki “Giovanni van Bronckhorst hangi takımları çalıştırdı?” İşte Giovanni van Bronckhorst başarıları…

    GİOVANNİ VAN BRONCKHORST HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

    Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'da Eredivisie, Hollanda Kupası (2) ve Hollanda Süper Kupa (2) şampiyonluklar elde etti. 2019 yılında Feyenoord'dan ayrıldıktan 1 sene sonra 48 yaşındaki çalıştırıcı, Çin Ligi takımlarından Guangzhou City'yle anlaştı.

    Giovanni van Bronckhorst hangi takımları çalıştırdı? Giovanni van Bronckhorst başarıları!

    Çin'den ayrılmasının ardından 2021 yılında İskoçya Ligi takımlarından Rangers'a imza atan Hollandalı antrenör, 68 maçta takımının başındaydı. Rangers'la 2021/22 sezonunda İskoçya Kupası'nı kazanan Giovanni van Bronckhorst, 2022 yılına gelindiğinde ise takımdan ayrıldı.

    HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

    Futbolculuk kariyerinde Giovanni van Bronckhorst Feyenoord, Barcelona, Arsenal, Rangers ve RKC Waalwijk formalarını giydi. Kariyeri süresince de 422 maçta forma giyen Giovanni van Bronckhorst, 52 gol kaçırdı.

    Haberler>Spor>Giovanni van Bronckhorst hangi takımları çalıştırdı? Giovanni van Bronckhorst başarıları!
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    BeşiktaşGiovanni van Bronckhorst
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