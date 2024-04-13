3 Türk futbolcu Golden Boy ödülü için aday gösterildi

13 Nisan 2024 19:40 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 19:42

İtalyan spor gazetesi Tuttosport, Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024 listesini açıkladı.

Gazetenin paylaştığı listede ilk sırayı Barcelona'dan Lamine Yamal aldı. Yamal'ı Benfica'dan Joao Neves ve Manchester United'dan Alejandro Garnacho takip etti.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 16., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 48. ve Brentford'dan Yunus Emre Konak 84. sırada yer aldı.

Yapılan sıralamanın Ekim 2023'ten bu yana oyuncuların gösterdiği performansa göre belirlendiği ifade edildi.

Golden Boy 2024 listesinde ilk 10 sırada şu isimler yer alıyor:

1. Lamine Yamal - Barcelona

2. Joao Neves - Benfica

3. Alejandro Garnacho - Manchester United

4. Warren Zaire-Emery - PSG

5. Leny Yoro - Lille

6. Savio - Girona

7. Kobie Mainoo - Manchester United

8. Rico Lewis - Manchester City

9. Jorrel Hato - Ajax

10. Arthur Vermeeren - Atletico Madrid