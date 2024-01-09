Gün sonu yorgunluğunuzu bu hareketle enerjiye çevirin!

09 Ocak 2024 15:47 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:47

Günlük hayatın yorgunluğu çoğu kişinin enerjisini düşürebiliyor. Bu kaybedilen enerji basit hareketler ile yeniden kazanılabilir. İşten eve gittiğiniz zaman size detaylarını vereceğimiz bu pozun yardımıyla kaybettiğiniz enerjinizi geri kazanabilirsiniz.

YORGUNLUĞU ENERJİYE ÇEVİREN HAREKET

Eşofman ya da tayt ya da tişört içinde rahat hissedeceğiniz bir giysi seçin.

Belinizin altına koymak için de bir battaniyeyi ikiye katlayın.

Alarmınızı 5 dakikaya ayarlayın. Eğer daha çok vaktiniz varsa bu süreyi daha uzuna ayarlayabilirsiniz.

Battaniyeyi belinizin altına gelecek şekilde yere yerleştirin.

Kalçalarınız ve bacaklarınız duvara dik yaslayın bu şekilde matın üzerine uzanın. Belinizi korumak için, kalçalarınız ile duvar arasında mesafe olmalıdır.

Kollarınızı iki yana açın, avuç içleriniz yere değsin ya da yukarı da bakabilir. Hangisi size kolay geliyor ise o pozisyonu tercih edin.

Gözlerinizi kapatın, burnunuzdan nefes alıp veriniz.

Alarmınız çaldığı zaman gözlerinizi açın, ama hemen kalkmayın. Bir süre nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Yerden kalkmak için yavaşça sağa dönün ve anne karnındaki bebek formunu alarak acele etmeden ayağa kalkabilirsiniz.