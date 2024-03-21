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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 22:09 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:17

Gürcistan EURO 2024 için finalde

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off C Grubu yarı final maçında Türkiye'nin muhtemel rakiplerinden olan Gürcistan, Lüksemburg'u 2-0 yendi ve final maçına kaldı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Gürcistan EURO 2024 için finalde

EURO 2024 Play-Off elemeleri maçında Gürcistan'a konuk olan Lüksemburg, çok talihsiz bir an yaşadı. Dakika 53'te skoru 1-1 yapan Lüksemburg, 3. dakika sonra hem 1-0 geriye düştü hem de 10 kişi kaldı. Maçın sonunda, play-off finali bileti 2-0'lık skorla Gürcistan'ın oldu. Gürcistan'ın gollerini 40 ve 63. dakikalarda Zivzivadze attı.

Gürcistan EURO 2024 için finalde - 1. Resim

Gürcistan, mücadeleyi bu skorla galip tamamlaı ve EURO 2024'te gruplara kalacak ülkeyi belirleyecek olan final müsabakasına katılma hakkı kazandı.

Gürcüler, Yunanistan-Kazakistan maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Finali kazanan ülke, EURO 2024'te Türkiye'nin yer aldığı grupta mücadele edecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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