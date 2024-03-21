Gürcistan EURO 2024 için finalde

21 Mart 2024 22:09 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:17

EURO 2024 Play-Off elemeleri maçında Gürcistan'a konuk olan Lüksemburg, çok talihsiz bir an yaşadı. Dakika 53'te skoru 1-1 yapan Lüksemburg, 3. dakika sonra hem 1-0 geriye düştü hem de 10 kişi kaldı. Maçın sonunda, play-off finali bileti 2-0'lık skorla Gürcistan'ın oldu. Gürcistan'ın gollerini 40 ve 63. dakikalarda Zivzivadze attı.

Gürcistan, mücadeleyi bu skorla galip tamamlaı ve EURO 2024'te gruplara kalacak ülkeyi belirleyecek olan final müsabakasına katılma hakkı kazandı.

Gürcüler, Yunanistan-Kazakistan maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Finali kazanan ülke, EURO 2024'te Türkiye'nin yer aldığı grupta mücadele edecek.