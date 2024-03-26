Hakim Ziyech krizi patlak verdi! Hocasından sert açıklama geldi

26 Mart 2024 21:17 - Güncelleme : 26 Mart 2024 21:36

Liglere verilen milli arada Fas Milli Takım kampında yer alan Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, antrenman görüntülerinden biriyle gündem oldu. Görüntülerde Ziyech'in antrenman sırasında bir noktaya odaklanıp durması ve bazı takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginlik dikkat çekti.

Bu görüntüler, Galatasaray ve Fas Milli Takımı taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, Ziyech'in milli takıma yeterince motive olmadığını ve profesyonellik dışı bir davranış sergilediğini savundu.

REGRAGUİ'DEN İDDİALARA SERT AÇIKLAMA

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, Brahim Diaz ile sorun yaşadığı iddialarına cevap verdi. Regragui, Ziyech'in milli takıma bağlı olduğunu ve her zaman ilk 11'de oynamayı hak ettiğini söyledi. Regragui, Diaz ile herhangi bir sorunu olmadığını ve her iki oyuncunun da milli takım için önemli olduğunu vurguladı.