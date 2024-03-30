Hastanelik oldular! Futbolculara çirkin saldırı

30 Mart 2024 22:47 - Güncelleme : 30 Mart 2024 22:50

Ordu 1. Amatör Lig Çeyrek Final rövanş maçında Kabadüz Belediyespor'u 1-0 yenerek tur atlayan Orduspor'un futbolcuları, maç sonrası saldırıya uğradı.

İlk maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmış ve rövanşta Orduspor'un galibiyetiyle efsane kulüp adını yarı finale yazdırmıştı.

Ancak sevinçleri kursağında kalan Ordusporlu futbolcular, sahadan ayrılırken kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda bazı futbolcular yaralanırken, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı futbolcular ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.