Hikmet Karaman'dan dikkat çeken maç sonu değerlendirmesi 

04 Nisan 2024 00:29 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 00:30

Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe taraftarı önünde 4-2 ile galip ayrılmayı bildi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bana göre iyi bir maç oldu. Tempolu bir maçtı. İkinci yarının başlangıcı, yediğimiz goller hep kırılma noktaları. 3-2’den sonra her an gol an atabileceğimizi görüyorduk. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"BASİT HATALAR YAPTIK"

Çok basit goller yediklerini ifade eden Karaman, "Futbol özellikle gol yediğinde veya attığında basit ucuz gol yemeyeceksin. Son 2 gole baktığınızda takımı da demoralize ediyor. Kalecimizin 3. golden sonra aklı orada. 4. golde de tamamen bitirdi. Diğer kaleci devam etseydi farklı da olabilirdi, o da aynı golleri yiyebilirdi. Kendi takımım olarak şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye baktığınızda galibiyet sayıları, attığı goller kıyaslama yaptığında baya bir fark var. Onun için basit hatalar yapmamamız gerekiyor. Maçı seyredenler de iyi bir maç seyretti diye düşünüyorum" diye konuştu.

"OLAYLAR POZİTİF ETKİLEDİ"

Hikmet Karaman, Fenerbahçe’nin son dönemde yaşadıklarıyla ilgili gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

"Türk futbolunda ne olduğu belli değil. Bazen ona göre de takım yapabiliyorsunuz. Fenerbahçe’nin yaşadıkları bana göre takımı pozitif yönde etkiledi. Dzeko ve Tadic’in çok daha farklı, çok daha iyi oynadıklarını düşünüyorum"