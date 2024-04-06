Hull City galibiyet hasretine Cardiff maçında son verdi

06 Nisan 2024 20:24 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 20:32

Acun Ilıcalı, Hull City'e 3. milli futbolcuyu transfer ediyor

Acun Ilıcalı, Hull City'e 3. milli futbolcuyu transfer ediyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, İngiltere Championship'in 41. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Hull City, 3-1 üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmada Hull City'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 44. dakikada Fabio Carvalho ile 59. dakikada Philogene-Bidace kaydetti. Cardiff City'nin tek golü ise 57. dakikada. Ahearne-Grant'tan geldi.

HULL CİTY, 6 MAÇ SONRA KAZANDI

Hull City'de Cardiff City karşısında Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, 76 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Hull City, 6 maç sonra 3 puanla tanıştı.