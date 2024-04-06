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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 20:24 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 20:32

Hull City galibiyet hasretine Cardiff maçında son verdi

İngiltere Championship 41. haftasında Hull City, Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Hull City, 6 hafta sonra 3 puan aldı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hull City galibiyet hasretine Cardiff maçında son verdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, İngiltere Championship'in 41. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Hull City, 3-1 üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmada Hull City'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 44. dakikada Fabio Carvalho ile 59. dakikada Philogene-Bidace kaydetti. Cardiff City'nin tek golü ise 57. dakikada. Ahearne-Grant'tan geldi.

Hull City galibiyet hasretine Cardiff maçında son verdi - 1. Resim

HULL CİTY, 6 MAÇ SONRA KAZANDI

Hull City'de Cardiff City karşısında Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, 76 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Hull City, 6 maç sonra 3 puanla tanıştı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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