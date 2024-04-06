06 Nisan 2024 20:24 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 20:32
Hull City galibiyet hasretine Cardiff maçında son verdi
İngiltere Championship 41. haftasında Hull City, Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City'i 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Hull City, 6 hafta sonra 3 puan aldı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, İngiltere Championship'in 41. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Hull City, 3-1 üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşmada Hull City'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 44. dakikada Fabio Carvalho ile 59. dakikada Philogene-Bidace kaydetti. Cardiff City'nin tek golü ise 57. dakikada. Ahearne-Grant'tan geldi.
HULL CİTY, 6 MAÇ SONRA KAZANDI
Hull City'de Cardiff City karşısında Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, 76 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Hull City, 6 maç sonra 3 puanla tanıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı