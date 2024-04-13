13 Nisan 2024 18:55 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 19:25
Hull City'de Türk iş birliği! Abdülkadir Ömür hazırladı, Ozan Tufan bitirdi
Hull City, İngiltere Championship'in 42. haftasında Queens Park Rangers'ı Ozan Tufan'ın golüyle 3-0 mağlup etti. Milli futbolcunun 70. dakikada attığı gole Abdülkadir Ömür asist yaptı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Hull City, İngiltere Championship 42. haftasında Queens Park Rangers'ı konuk etti.
8. dakikada Ozan Tufan, 27. dakikada Fabio Carvalho ve 52. dakikada Jaden Philogene-Bidace'nin golleriyle Hull City maçı 3-0 kazandı.
Ozan Tufan bu sezon Hull City formasıyla 9. golünü kaydetti.
ASİST ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN
Ozan Tufan'ın attığı golde asisti bir başka milli futbolcu Abdülkadir Ömür yaptı.
Hull City, karşılaşmanın 27. dakikasında Fabio Carvalho'nun attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Golde asisti milli futbolcu Ozan Tufan yaptı.
Kaynak: TGRT Haber