Mauro Icardi sahneye çıktı! Galatasaray Avrupa Ligi’nde son dakikada kazandı

15 Şubat 2024 22:39 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 22:54

Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaştı. Mücadele 3-2 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Kerem Demirbay 19. dakikada sarı-kırmızılıları öne geçirdi. İkinci yarının başında Prag takımında Preciado savunmanın karşıladığı topa ceza sahası dışından şutuyla skoru eşitledi.

61. dakikada Mertens, ceza sahası dışından şutunda takımını yeniden öne geçirdi. 65. dakikada Kuchta attığı kafa golüyle hızlı bir cevap verdi. 90+1. dakikada Mauro Icardi, soğukkanlı vuruşuyla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

NELSSON VE RYNES RÖVANŞ MAÇINDA YOK

62. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. 80. dakikada Sparta Prag'da Rynes, yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. İkinci oyuncu da mücadelenin rövanşında mücadele edemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol korner çizgisi direği yakınında Kerem Demirbay'ın hatalı pası sonucunda Nelsson'dan önce araya girerek topu kapan Birmancevic'in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti.

33. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl'ın çeldiği top penaltı noktası civarındaki Torreira'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Sparta Prag gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, pasını daha uygun durumdaki Kuchta'ya verdi. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

44. dakikada Birmancevic'in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.

47. dakikada serbest vuruşta savunmanın karşıladığı topa ceza sahası dışından vuran Preciado skoru eşitledi.

54. dakikada Mauro Icardi, Kerem'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kısa aşırtma vuruş yapan Arjantinli oyuncu direğe takıldı.

61. dakikada Mertens, ceza sahası dışından vurdu ve savunmaya çarpan top gol oldu.

62. dakikada Victor Nelsson bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

65. dakikada Kuchta kafa vuruşuyla skoru yeniden eşitledi.

70. dakikada Torreira sert bir kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Vindahl topu kornere çeldi.

80. dakikada Rynes, yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+1. dakikada Mauro Icardi, takımına galibiyeti getiren golü attı.