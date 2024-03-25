İlber Ortaylı'dan olaylı maçla ilgili dikkat çeken yorum 

25 Mart 2024 00:34 - Güncelleme : 25 Mart 2024 00:38

Süper Lig'in son haftasına sulu maç ve kavgalar damga vurdu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor taraftarları saha içine atladı. Çıkan olaylarda Fenerbahçe kalecisi Dominik Livaković'in çenesi açıldı. Bazı Trabzonspor taraftarları Fenerbahçeli futbolculara saldırırken holiganlar etkisiz hale getirildi.

Olaylı maçın yankıları devam ederken ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan dikkat çeken açıklama geldi. Provokasyonun soyunma odalarından havaalanına kadar uzandığını söyleyen Ortaylı, "Geleneksel misafirperverlik hiç ortada yoktu" dedi.

İlber Ortaylı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Tiplerden biri sahaya "ortalığı yatıştırmak" için indiğini ifade ediyor. Yani Almanya’dan sırf bu olayı çıkarmak için gelmiş. Suratına taktığı Almanya’daki holiganların kullandığı iğrenç maskeyi bu kadar sakin tabiatlı (!) bir adamın neden buraya taşıdığını kendisine sormamız gerekiyor."

"HAVAALANINA KADAR UZADI"

"Bu olayın sadece futbola has bir holiganlık olduğu da su götürür. Provokasyon soyunma odalarından havaalanına kadar uzandı. Geleneksel misafirperverlik ortada görünmüyordu."

DİKKAT ÇEKEN EGEMEN KORKMAZ YORUMU

"Yurtiçi maçların Trabzon’da oynanmasına bir süre ara verilmesi ciddi bir teklif olurdu. Trabzonsporlu yöneticiler ve şehir ileri gelenlerinin Fenerbahçe takımına karşı saygın bir ifade ile özür bildirdikleri görülmüyor. Bizim manevi bünyemizin kaldıramayacağı olaylar ve açıklamalar da var. Daha evvel Fenerbahçe’de oynamıi, şimdi Trabzonspor’da antrenör yardımcılığı görevini sürdüren Egemen Korkmaz da sahaya dalmış. Bu hiçbir şekilde izah edilemeyecek çirkin bir duruştur."