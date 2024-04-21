İlk Türk atlet oldu! Dünya Paratriatlon Kupasına damga vurdu

21 Nisan 2024 19:10 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 19:12

Uğurcan Özer, Mersin’deki Dünya Paratriatlon Kupası’nda zirveye ulaştı. PTS5 kategorisindeki üstün performansıyla birinciliği elde eden Özer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için yerini sağlamlaştırdı. Bu başarısıyla, paratriatlon dalında olimpiyatlara katılacak ilk Türk atlet unvanını kazandı.

Mersin Yenişehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Türkiye Triatlon Federasyonu’nun desteğiyle düzenlenen etkinlikte, atletler Fenerbahçe Meydanı’ndan başlayarak denizde 750 metre yüzdüler. Ardından, bisikletlerine atlayıp Mersin Marina ve Arkeoloji Müzesi arasındaki parkurda 20 kilometre pedal çevirdiler. Son olarak, 5 kilometrelik koşuyla yarışı tamamladılar.

İLK TÜRK OLDU

Özer’in bu zaferi, ona paratriatlon tarihinde yeni bir sayfa açtırdı ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katılımını kesinleştirdi. Türkiye’nin gururu olan milli atlet, paratriatlon alanında olimpiyat yolunda ilerleyen ilk isim oldu.