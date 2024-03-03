İnanılmaz maç sonu! Real Madrid'in son saniye golü sayılmadı, saha bir anda karıştı! Arda Güler ise...

03 Mart 2024 02:56 - Güncelleme : 03 Mart 2024 03:03

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Valencia, lider Real Madrid'i ağırladı. Camp de Mestalla'da oynanan karşılaşma unutulmaz anlara sahne oldu.

Ev sahibi Valencia, Hugo Duro (Dk. 27) ve Roman Yaremchuk'un (Dk. 30) golleriyle 2-0 öne geçerken, uzatmaların oynandığı 45+5. dakikada Vincius Junior ile rakip ağları havalandıran Real Madrid, soyunma odasına farkı 1'e indirerek gitti.

76. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı forvet Vincius, skoru 2-2'ye getirdi.

UZATMALARDA UNUTULMAZ ANLAR

Karşılaşmanın uzatmalarında unutulmayacak anlar yaşandı. 90+1. dakikada maçın hakemi Jesus Gil Manzano, Valencia lehine penaltı verdi. Ancak bu karar, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Maçın 90+9. dakikasında ise Real Madrid'den Brahim Diaz, ceza sahasına orta yaptı, top havadayken hakem Manzano müsabakanın bitiş düdüğünü çaldı. Diaz'ın ortaladığı topu İngiliz forveti Jude Bellingham, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Hakem Manzano'nun bitiş düdüğünü çaldığını ve golün geçerli olmadığını ifade etmesi üzerine saha karıştı.

Real Madridli oyuncular, Manzano'nun etrafını sardı. Yoğun tepkiler üzerine hakem, Real Madrid'den Bellingham'a kırmızı kart gösterdi.

ARDA BEKLEDİ, CENK SON DAKİKA OYUNA GİRDİ

Bu arada Real Madrid'te kadroda bulunan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin 5 oyuncu değiştirme tercihi arasına giremeyerek yedek bekledi.

Valencia'da forma giyen diğer milli futbolcu Cenk Özkaçar ise 89. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mouctar Diakhaby'nin yerine oyuna dahil oldu.

Puanını 66'ya çıkaran Real Madrid liderliğini korudu. İkinci sıradaki Girona (59 puan) pazar günü deplasmanda Mallorca'ya karşı oynayacak. Valencia ise 37 puanla 9. sırada kaldı.

VİNİCİUS İLE VALENCİA ARASINDA GERGİNLİK

Diğer yandan Valencialı taraftarlar ile Real Madridli Vinicius arasında geçen sezon yaşanan ve mahkemeye taşındıktan sonra halen davası süren ırkçılık olayından kaynaklanan gerginlik bugün de devam etti. Vinicius attığı gollerin ardından tribünleri provoke eden hareketler yaparken, Valencialı taraftarlar ve bazı futbolculardan tepki aldı.