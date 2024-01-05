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    • 05 Ocak 2024 17:32 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:32

    Inter'den sağ bek hamlesi! Club Brugge'den Tajon Buchanan'ı transfer etti

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Belçika temsilcisi Club Brugge'den Kanadalı sağ bek Tajon Buchanan'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı. Buchanan, bu sezon Club Brugge formasıyla 20 maça çıkarak 3 gol ve 4 asist kaydetti.

    Inter&#039;den sağ bek hamlesi! Club Brugge&#039;den Tajon Buchanan&#039;ı transfer etti
    İnter, Transfer, Club Brugge

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Belçika temsilcisi Club Brugge'den Kanadalı sağ bek Tajon Buchanan'ı transfer ettiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre Milano temsilcisi, Belçika ekibinin 24 yaşındaki Kanadalı futbolcusuyla sözleşme imzaladı.

    Bu sezon Club Brugge formasıyla 20 maça çıkan Buchanan, 3 gol, 4 asist kaydetti.

    Inter'den sağ bek hamlesi! Club Brugge'den Tajon Buchanan'ı transfer etti

    Haberler>Spor>Inter'den sağ bek hamlesi! Club Brugge'den Tajon Buchanan'ı transfer etti
    Etiketler
    İnterTransferClub Brugge
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