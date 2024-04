İrfan Can Eğribayat ve Serdar Dursun arasında dikkat çeken diyalog

03 Nisan 2024 23:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:32

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 4-2 kazandı.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncuları Dusan Tadic, İrfan Can Eğribayat ve Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic açıklamasında; "Daha önce o mesafeden golüm yoktu. Her zaman uzak mesafeden bu golleri atamazsınız. Bugün önemli olan şey 3 puanı elde etmekti. Taraftarlarımızı aldığımız neticeyle mutlu etmeyi başardık. Trabzonspor maçının ilk yarısı çok iyi oynamıştık. Güçlü bir maç çıkarmıştık. Oraya da futbolumuzu oynamak için gitmiştik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istemiştik ve bunu başardık. Önemli olan şey 3 puandı. Çok fazla da geçmişe bakmamak gerekiyor. Her zaman geleceğe bakmanız gerekiyor. Futbol zalim bir oyun aslında. Her zaman en iyisini ortaya koymanız gerekiyor." dedi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT, DEVRE ARASINDAKİ KONUŞMAYI ANLATTI

İrfan Can Eğribayat ise maçın ardından; "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Trabzon'da bu birlikteliğimiz artmıştı. En iyi kaleciler de hata yapıyor. Hata dışında oyunda kalmaya çalıştım. Güzel bir maç oldu, Adana Demirspor'u da tebrik ediyorum. Serdar Dursun bana devre arasında 'Merak etme; ben ikinci yarı girer bir tane atarım.' dedi. Ben hatalara çok takılı kalacak birisi değilim. Maç maç gidiyoruz, şimdi 7 kaldı. Sezonun sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun ise maç sonrasında; "Güzel oldu. Böyle atmosferlerde hep gol atmanın hayalini kuruyordum. Tekrar Fenerbahçe'ye dönmek istiyordum. Rakipler de oyunu soğutmak istiyor öne geçtiklerinde ama biz öne geçtiğimizde çok başka bir Fenerbahçe oluyor. Takım bugün daha sakindi. Oyuna bakarsak haklı bir galibiyet." dedi.