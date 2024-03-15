Olympiakos eşleşmesi sonrası İrfan Can'dan flaş paylaşım!

15 Mart 2024 18:49 - Güncelleme : 15 Mart 2024 18:53

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Kura çekilmesinin ardından sarı- lacivertli takımın yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci paylaşım yaptı, Edin Dzeko'da eşleşmeyi değerlendirdi.

Kura çekimin ardından sarı-lacivertli takımın kaptanı Edin Dzeko, Olympiakos eşleşmesini kulüp televizyonuna değerlendirdi.

"ŞANSLARI EŞİT GÖRÜYORUM"

Edin Dzeko, Olympiakos eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi, "Onların dün oynamış olduğu turun ikinci maçını izledik. Gerçekten etkileyiciydi, etkilendiğimi söylemeliyim. 6-1 kazandılar ama bizle olan eşleşmelerinde şanslarının % 50-50 olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seviyede olan her takım iyi, dolayısıyla şansları eşit görüyorum. Bilemiyorum tabii çünkü aslında günümüz futbolunda deplasman golü avantajı yok. Dolayısıyla tabii ki ikinci maçı evimizde oynayacak olmamızın avantajları olacaktır. Yine de %100 bir avantaj olarak söyleyemem bunu çünkü nitekim son turda da Union Saint-Gilloise maçında gördüğümüz gibi deplasmanda yendik ve evimizde kaybettik. Tabii ki en önemlisi orada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak olacak."

İRFAN'DAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den kura çekimi sonrası paylaşım geldi. İrfan Can paylaşımında: 'Türk'ün kalbi sende atar' notunu düştü.