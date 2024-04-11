İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı öncesi 3 sürpriz! 

11 Nisan 2024 19:32 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 19:35

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos'la kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertli takımın ilk 11'i belli olurken teknik direktörü İsmail Kartal da maç öncesi açıklamalarda bulundu.

KADIOĞLU, FRED VE YÜKSEK YOK!

Kartal, Olympiakos maçında Ferdi Kadıoğlu, Fred ve İsmail Yüksek'i ilk 11'e dahil etmedi. Kardosundaki tasarruf ile ilgili gelen soruya cevap veren Kartal, "Biraz zorunluluktan biraz da stratejik olarak böyle bir 11 tercih ettik. 3 gün sonra bir maçımız daha var. Bir planla bu akşam maça çıkacağız. Taktik olarak disiplinli bir oyun ortaya koyarak iyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. Böyle atmosferlerde oynamaya alışığız. İyi bir mücadeleyle buradan ayrılabileceğimizi düşünüyoruz" diyerek cevap verdi.

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı 11'i şu şekilde;

Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

"HEDEFİMİZ GÜZEL SONUÇ ALMAK"

Sarı-lacivertli takımda yedek başlayacak olan İsmail Yüksek ise şunları söyledi:

"Takımımıza çok güveniyorum. Bu maça iyi hazırlandık. İnşallah kazanan ve iyi oynayan taraf biz oluruz. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz. Herkesin bir hedefi var. Hedefimiz güzel bir sonuçla dönmek ve ülkemize puanlar kazandırmak. Umarım sonunda da inşallah kazanan biz oluruz"