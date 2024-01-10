İsmail Kartal'dan transfer ve Bonucci açıklması

10 Ocak 2024 23:39 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 23:42

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, ertelenen 16. hafta maçında Konyaspor'u 7-1 yendi. Sarı lacivertliler liderliğini sürdürdü. İsmail Kartal galibiyeti yorumladı.Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yendi.

Sarı lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (3), Szymanski, Mert Müldür, Michy Batshuayi ve Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine) kaydetti. Fenerbahçe puanını 50 yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, beIN SPORTS'a galibiyeti değerlendirdi.

"Öncelikle 7-1'lik galibiyet hepimizi çok mutlu etti. Sonuçta kendi evimizde, kendimize yakışır oyunla farklı galibiyet elde ettik. Güzel bir maç oldu. Taraftarlarımızın da pozitif desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kazandık, 3 puan aldık, yola devam ediyoruz. Taraftarımıza verdiği pozitif destek için teşekkür ederiz. Çok kaliteli oyuncularımız var. Hücum opsiyonlarımızı geliştirmek üzere çalışıyoruz. Ekibimle, futbolcularımla iyi çalışıyoruz. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, reaksiyon veriyor. İstediğimiz puanları alıyoruz. Tribünlerden gelen destekle oyuncularım mutlu oluyor. Bir teknik direktör olarak ben bu camianın bir evladıyım. Oyunculuk yıllarımdan bu yana gecemi gündüzümü Fenerbahçe'ye faydalı olmak için harcadım. Ekibimle beraber verdiğim mücadele, oyuncularımızla antrenmanlarımız, birbirimize olan saygımızın karşılığını bir teknik direktör olarak aldığımda mutlu oluyorum. Tribünlerimizin de bana gösterdiği bu saygı ve sevgi beni daha da mutlu ediyor. Ben de bu sevginin karşılığını nasıl verebilirim diye çalışmaya devam ediyorum."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini belirtti.

Ligdeki tüm takımları takip ettiklerini vurgulayan Kartal, "Gerekli analizlerle oyuncularımızı en hızlı şekilde yönlendirdik ve hazırladık. Zamanımız yoktu. Yenilenme antrenmanıyla çıktık. Konyaspor'u tanıyor ve biliyorduk. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir takım. Tüm takımları takip ediyoruz. Güzel bir oyunla farklı bir galibiyet elde ettik. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Oyuncuları da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Stoper adaylarının hepsini değerlendirdiklerini ve Bonucci'de karar kıldıklarını aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Hem ekonomik hem kariyer ve tecrübesi anlamında Bonucci'nin daha faydalı olacağını düşünerek ona 'evet' dedik. Burada Cengiz ya da İrfan isimler önemli değil. Çubukluyu giyen her oyuncu değerli. Sezon başından beri İrfan'ın yaptıklarını unutmayalım. Her maç Cengiz oynayacak diye bir durum yok. 3 günde bir maç yapıyoruz. Oyuncuları maç maç değerlendiriyoruz. Rotasyonla yolumuza devam ediyoruz."

Bartuğ Elmaz'ın genç ve yetenekli bir oyuncu olduğunu dile getiren Kartal, rekorlarla ilgilenmediğini ve maçları kazanarak şampiyon olmak istediklerini aktardı.

Kartal, şu anda herhangi bir oyuncuya resmi transfer teklifinin olmadığını da sözlerine ekledi.