İsmail Kartal'dan tur sonrası Süper Kupa talebi

14 Mart 2024 23:56 - Güncelleme : 15 Mart 2024 00:21

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini kaptı.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL'DAN SÜPER KUPA TALEBİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finalininileri bir tarihe ertelenmesinin kendileri için daha iyi olacağını belirtti.

"7 Nisan'da oynayacağımız Süper Kupa Finali, bizi epey zorlayacak. Daha geniş bir takvimde oynamayı çok isteriz. Süper Kupa maçının daha iyi bir tarihte oynanmasından yanayız."

"CAMİAMIZA VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Turu geçmek için sahaya çıktıklarına dikkati çeken Kartal, "Bu akşam aynı ciddiyetle turu geçmek istiyorduk. Kazanamasak da kaybetmeyerek, 3-0'ın avantajını kullanarak, kaybetmeden turu geçmekti hedefimiz. İkinci yarıya iyi başlayamadık, rakip de üzerimize geldi. 1-0 kaybetmemize rağmen turu geçen taraf olduk. Çeyrek finale yükseldik, camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun."

İSMAİL KARTAL'DAN MERT HAKAN İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

İsmail Kartal sözlerinin devamında; "Mert Hakan'ın kasığında ufak bir problem vardı. Doktorla konuştuğumuzda sabah herhangi bir problem olmadığını söyledi. Bu sefer oyuna girdikten sonra arka adelesinde bir çekme oldu. Durumuna bakacağız. Doktorun raporuna göre hakkında karar vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Tecrübeli teknik direktör sözlerinin devamında; "İrfan Can kalede iyi bir maç çıkardı. Ryan Kent de iyi bir maç çıkardı. Tabii sürekli oynayan oyuncularımız gibi olmadı ama onlar da elinden geleni yaptı. Sonuçta kaybetmek istemezdik ama önemli olan turu geçmekti." ifadelerini kullandı.

"3 KUPAYI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Şampiyonluk yarışında hedefimiz devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de hedefimizi gidebildiğimiz yere kadar gitmek anlamında koymuştuk. Süper Kupa'ya da talibiz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Burayı daha iyi anlatmak istiyorum. Bir Avrupa ülkesine gidip, 3 saat uçakta yolculuk edip, otelde kalıp sonra dönmek insanı yıpratıyor. Mesela geçen hafta Pendikspor karşısında ilk yarıda iyi oynayamadık. Aşırı yıpranma sebebiyle futbolcularda sakatlıklar yaşanıyor. Rakibimizde de aynı durum söz konusu. Bizimle oynadıkları maçın ardından evlerinde 1-1 berabere kaldılar. Avrupa maçlarında aşırı yıpranma oluyor. Sakatlıklar olabiliyor. Bütün bunları masaya yatırarak maç maç düşünüyoruz, elimizdeki en sağlıklı oyuncularla devam ediyor. Hedeflerimiz var, şampiyonluk, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa. Bunları yaparken de inşallah bu üç kupayı kazanırız."

Ligde hafta sonunda oynanacak Trabzonspor mücadelesiyle ilgili de konuşan Kartal, "Bugün ilk devrede kontrollü bir oyun oynadık. Takım ve oyuncularımın çok yıpranmaması adına kontrollü oynayarak, atabiliyorsak atmak, atamıyorsak da yemeden turu geçmeyi hedefledik. İlk yarıda bunu yaptık ama ikinci yarıda konsantrasyonumuz çok iyi değildi. Trabzonspor gibi rakiplerle oynanan maçlar her zaman tempolu olur. İyi bir takım ve son haftalarda yükselişleri var. Biz bugüne kadar nasıl yaptıysak, 3 puanı almak için işimizi yapmaya devam edeceğiz." diyerek devam etti.

BATSHUAYİ VE DZEKO TAKIMA SAYGI GÖSTERİYORLAR

"2 tane hem insan olarak hem de oyuncu kalitesi olarak önemli santrforlarım var. Maç maç hangi oyuncumu kullanacağımı çok iyi biliyorum. Batshuayi, Belçika'daki maçta da 'Hocam beni ne zaman kullanacağını çok iyi biliyor.' demişti. Onlar birbirlerine saygı gösteriyor. Attıkları gollerle yarışıyorlar ve takıma saygı gösteriyorlar. Şu ana kadar güzel geldik ve güzel gidiyoruz."