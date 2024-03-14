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14 Mart 2024 18:23 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:26

İsmail Yüksek'e İngiliz devinden sürpriz teklif

Manchester United'da oynamanın çocukluk hayali olduğu söyleyen Fenerbahçe'nin ön liberosu İsmail Yüksek'e bir başka İngiliz takımının talip olduğu iddia edildi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
İsmail Yüksek&#039;e İngiliz devinden sürpriz teklif
Tottenham, Fenerbahçe, İsmail Yüksek

Tottenham scoutlarının bu akşam Fenerbahçe'nin Union'la oynayacağı son 16 turu maçında İsmail Yüksek'i izlemesi bekleniyor. İngiliz basını Londra ekibinin İsmail'e olan ilgisini haber yapmaya devam ediyor.

İsmail Yüksek'e İngiliz devinden sürpriz teklif - 1. Resim

TOTTENHAM İSMAİL YÜKSEK'E TALİP

Fenerbahçe’de bu sezon etkili bir performans sergileyen İsmail Yüksek, geçen gün yaptığı açıklamada hayalinin Manchester United’ta forma gitmek olduğunu söylemişti. Team Talk'ın haberine göre Premier Lig’den Tottenham’ın Yüksek’e talip olduğu iddia edildi.

Haberde, İngiliz takımının teknik direktörü Ange Postecoglou’nun, son haftalarda ilk 11'de yer vermediği Pierre Emile Hojbjerg'i gelecek sezon kadroda düşünmediği detayına yer verildi.

 

Kaynak: TGRT Haber
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