İsmail Yüksek'e İngiliz devinden sürpriz teklif

14 Mart 2024 18:23 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:26

Tottenham scoutlarının bu akşam Fenerbahçe'nin Union'la oynayacağı son 16 turu maçında İsmail Yüksek'i izlemesi bekleniyor. İngiliz basını Londra ekibinin İsmail'e olan ilgisini haber yapmaya devam ediyor.

TOTTENHAM İSMAİL YÜKSEK'E TALİP

Fenerbahçe’de bu sezon etkili bir performans sergileyen İsmail Yüksek, geçen gün yaptığı açıklamada hayalinin Manchester United’ta forma gitmek olduğunu söylemişti. Team Talk'ın haberine göre Premier Lig’den Tottenham’ın Yüksek’e talip olduğu iddia edildi.

Haberde, İngiliz takımının teknik direktörü Ange Postecoglou’nun, son haftalarda ilk 11'de yer vermediği Pierre Emile Hojbjerg'i gelecek sezon kadroda düşünmediği detayına yer verildi.