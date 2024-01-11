Arda Güler oyuna girdi, takımın kaderi değişti! Real Madrid finalde...

11 Ocak 2024 01:29 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 01:48

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan yarı final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaştı.

Atletico Madrid'de 6. dakikada Mario Hermoso ve 37. dakikada Antoine Griezmann, Real Madrid'de ise 20. dakikada Antonio Rüdiger ve 29. dakikada Ferland Mendy'nin golleriyle ilk devre 2-2 eşitlikle sona erdi.

Rüdiger'in 78. dakikada kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçen Atletico Madrid, bu üstünlüğünü koruyamadı. Dani Carvajal'in 85. dakikada bulduğu golle durumu 3-3 yapan Real Madrid, maçı uzatma devrelerine taşıdı.

Real Madrid, 116. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine ve 120+2. dakikada Brahim Diaz'ın attığı gollerle mücadeleden 5-3 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

ARDA GÜLER 8 DAKİKADA TAKIMI TOPLADI

Milli futbolcu Arda Güler, 112. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna girdi. Arda Güler, maça girdiği andan itibaren takımını adeta topladı. Orta sahada oyunun hakimi olmaya başlayan Real Madrid, 4 dakikada 2 gol atarak finale çıkmayı başardı.

Öte yandan Griezmann, Atletico Madrid formasıyla 174. golünü attı ve Luis Aragones'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Barcelona ile Osasuna arasında bugün yapılacak diğer yarı final maçının galibi, 14 Ocak'taki finalde Real Madrid'in rakibi olacak.