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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 00:15 - Güncelleme : 31 Mart 2024 00:25

İspanya'da Marcos Acuna'ya ırkçı saldırı!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 30. haftasında oynanan Getafe-Sevilla maçında, Sevilla forması giyen Marcos Acuna'ya ırkçı söylemlere maruz kaldı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
İspanya&#039;da Marcos Acuna&#039;ya ırkçı saldırı!

Karşılaşmanın 60. dakikalarında Getafe tribünlerinden bir grup taraftarın Sevillalı futbolcu Marcos Acuna'yı hedef alarak, "maymun" diye bağırmaları sonrasında hakem Iglesias Villanueva, maça kısa bir süre ara verdi.

LaLiga'da ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokan hakem Villanueva, stadyumda ırkçılığa karşı anons yaptırdı.

Maçı, 5. dakikada Sergio Ramos'un attığı golle Sevilla 1-0 kazansa da karşılaşmaya ırkçılık olayı damgasını vurdu.

RAMOS'TAN IRKLÇILIK TEPKİSİ

Ramos maçın ardından basına yaptığı açıklamada, "Stada maça gelenlerin kafalarına göre istediklerini söylemelerini engellemeliyiz. Bu tip insanları durdurmalıyız. Futbolun imajını temizlemek gerekiyor." dedi.

SANCHEZ: "ÇİNGENE SÖZÜNÜ IRKÇI BİR HAKARET OLARAK KULLANMAK SAPKINLIKTIR"

Alınan yenilgiden dolayı Getafeli bazı taraftarların hakaretlerine maruz kalan Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez de "Çingene sözünü ırkçı bir hakaret olarak kullanmak sapkınlıktır. Statta saygı görmek zorundayız. Futbolu sirke çeviremeyiz. Bunun değişmesi için çok güçlü bir adım gerekir." şeklinde konuştu.

İspanya futbolunda ırkçılık olayları son haftalarda özellikle Real Madridli futbolcu Vinicius'a yapılan hakaretlerle gündeme taşınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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