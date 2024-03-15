İstanbul derbisini Pendikspor tek golle kazandı

15 Mart 2024 22:29 - Güncelleme : 15 Mart 2024 23:10

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile İstanbulspor, Pendik Stadı’nda karşılaştı. Mücadeyi Pendikspor Halil Akbunar'ın 90+7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Pendikspor, ligde 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi. İstanbul temsilcisi, oynadığı son 5 müsabakada hanesine puan yazdıramamıştı. Siltaş Yapı Pendikspor, puanını 29'a yükseltti. İstanbulspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Sarı-siyahlı takım, 13 puanla son sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın 75. dakikasında İstanbulsporlu oyuncu Voropjovas ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

5. dakikada Sequeira'nın sağdan kullandığı kornerde Thiam'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.

14. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının gerisinde yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Sequeira'nın uzak mesafede kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

75. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Vorobjovas ile girdiği ikili mücadelede Endri Çekiçi yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, 58. dakikadan sarı kartı bulunan Vorobjovas'a ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.

90+1. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole çok yaklaştı. Erdem Özgenç'in sağdan ortasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Alp Arda, yaptığı kritik kurtarışla topu çeldi. Umut Nayir'in direk dibinde tamamlamak istediği meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahası çizgisi üzerinde Erdem'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekti. Arka direkte Erencan Yardımcı, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Halil Akbunar'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 1-0.

MAÇTAN BİLGİLER

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Bozbey, Ali Can Alp

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Ndiaye, Midtsjö, Gökcan Kaya, Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Loshaj, Vorobjovas, Duhaney, Ali Yaşar, Sambissa, Jackson, Mendy

Gol: Dk. 90+7 Halil Akbunar (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 75 Vorobjovas (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Loshaj, Dk. 86 Özcan Şahan, Dk. 90+3 Okan Erdoğan, Dk. 90+5 Coly (İstanbulspor), Dk. 45 Alpaslan Öztürk (Pendikspor)