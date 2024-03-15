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15 Mart 2024 23:10 - Güncelleme : 15 Mart 2024 23:15

İstanbulsporlu oyuncudan hakeme tepki: Henüz küme düşmedik

İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou, Pendikspor maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber
İstanbulsporlu oyuncudan hakeme tepki: Henüz küme düşmedik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile İstanbulspor, Pendik Stadı’nda karşılaştı. Mücadeyi Pendikspor Halil Akbunar'ın 90+7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou, Pendikspor maçının ardından hakem yönetimi eleştirdi.

Mendy Mamadou yaptığı açıklamada, "Mutlu değilim. Hakemlerin adil olması gerekiyor. Biz henüz küme düşmedik. Sezon sonu küme düşebiliriz problem değil ama biz hala ligdeyiz." dedi.

İstanbulsporlu oyuncudan hakeme tepki: Henüz küme düşmedik - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber
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