Mendy Mamadou yaptığı açıklamada, "Mutlu değilim. Hakemlerin adil olması gerekiyor. Biz henüz küme düşmedik. Sezon sonu küme düşebiliriz problem değil ama biz hala ligdeyiz." dedi.
15 Mart 2024 23:10 - Güncelleme : 15 Mart 2024 23:15
İstanbulsporlu oyuncudan hakeme tepki: Henüz küme düşmedik
İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou, Pendikspor maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile İstanbulspor, Pendik Stadı’nda karşılaştı. Mücadeyi Pendikspor Halil Akbunar'ın 90+7. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou, Pendikspor maçının ardından hakem yönetimi eleştirdi.
"KIRMIZI KART HİÇ ADİL DEĞİLDİ"
Kırmızı kartın adil olmadığını söyleyen Mamadou, "Kırmızı kart hiç adil değildi. Oynamaya devam ediyoruz. Biz bu ligde futbol oynayan bir kulübüz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber