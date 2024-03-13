13 Mart 2024 00:43 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:44
Jorge Jesus dünya futbol tarihine geçti!
Jorge Jesus liderliğindeki Al-Hilal, ardı ardına kazandığı 28 maçla dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serisine imza atan teknik direktör oldu.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Asya Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ikinci maçında Al-Hilal, ilk karşılaşmada 2-0'lık üstünlük sağladığı Al-İttihad karşısında tekrar 2-0 galip gelerek yarı finale yükseldi.
Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal ekibi, resmi müsabakalarda peş peşe elde ettiği 28. zaferle, Galler'den The New Saints takımının 27 maçlık rekabetini geride bırakarak dünya futbolunda en uzun galibiyet serisine ulaşan takım unvanını kazandı.
İşte dünya futbol tarihinin en uzun galibiyet serileri:
- Al-Hilal - 2023/24 : 28 maç
- The New Saints - 2016 : 27 maç
- Ajax - 1971/72 : 26 maç
- Ajax - 1995 : 25 maç
- Coritiba - 2011 : 24 maç
- Bayern Münih - 2020 : 23 maç
- Real Madrid - 2014 : 22 maç
- Fenerbahçe - 2023 : 21 maç
- Manchester City - 2020/21 : 21 maç
- Rangers - 2013/14 : 21 maç
Kaynak: TGRT Haber