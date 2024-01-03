Jose Mourinho'nun yeni takımı için sansasyonel iddia: Premier Lig'e dönebilir

03 Ocak 2024 17:36 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:36

Dünya futbolunun önemli teknik direktörlerinden Jose Mourinho'nun yeni durağının neresi olacağı merak konusu.

2021'den beri Roma'yı çalıştıran ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Mourinho'nun İtalyan ekibinden ayrılması bekleniyor.

Öte yandan gazeteci Dean Jones, Portekizli teknik direktörün yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir haber geçti.

JOSE MOURINHO İÇİN NEWCASTLE İDDİASI

Haberde Eddie Howe'un Newcastle United'daki koltuğunun sallandığı ve İngiliz teknik adamın yerine Jose Mourinho'nun göreve getirilebileceği vurgulandı.

BİRÇOK PREMİER LİG KULÜBÜNÜ ÇALIŞTIRMIŞTI

Başarılı teknik adam Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig'de daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'A YEŞİL IŞIK

Jose Mourinho geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a yeşil ışık yakmış ve "Bir gün orada çalışacağımdan eminim ama ne zaman olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.