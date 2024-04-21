Kadın hakemden sahada sürpriz: Futbolcunun bağcığını bağladı

21 Nisan 2024 12:40 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:41

Zonguldak'ta oynanan U13 Ligi maçında hakemin davranışı takdir topladı. Gökçebeysporun 13 yaşındaki futbolcusu Erdem Uslu'nun ayakkabısının bağcıklarının çözüldüğünü fark eden hakem Ayşe Nur Demirhan, maçı durdurup yardım etti. Hakemin bağcıkları bağlaması üzerine Demirhan için tribünlerden alkış geldi.

Zonguldak U13 Ligi'nde Gökçebeyspor ile Devrek Belediyespor hafta sonu Gökçebey Sahası'nda karşılaştı. Maçın hakemi Ayşe Nur Demirhan yaptığı davranışla izleyenlerden alkış aldı. Maçın ilk yarısında Gökçebeysporlu 13 yaşındaki Gökçebeysporlu futbolcu Erdem Uslu'nun ayakkabılarının bağı çözüldü. Durumu fark eden orta hakem Ayşe Nur Demirhan, müsabakayı durdurarak yanına gittiği oyuncunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı. Hakem Demirhan, bu davranışıyla tribünlerden büyük alkış aldı.

Müsabaka ise Gökçebeyspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.