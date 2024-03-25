Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finalistler belli oldu 

25 Mart 2024 20:27 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:28

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş BOA ve ÇBK Mersin yarı finale adını yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor arasındaki üçüncü maç sonrasında son yarı finalist belirlenecek.

FENERBAHÇE YARI FİNAL BİLETİNİ KAPTI

Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ karşısında deplasmanda aldığı 89-73'lük galibiyetle seriyi 2-0 yaparak yarı final biletini kaptı. Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 98-93 yendi ve seride 2-0'lık üstünlük sağlayarak yarı finaldeki yerini aldı. ÇBK Mersin ise kendi evinde OGM Ormanspor'u 85-76 yenerek seride 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

SARI-KIRMIZILILAR SON MAÇI BEKLEYECEK

İlk maçı kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a 95-83 kaybederek seride 1-1 eşitliği sağladı. Bu çiftin üçüncü maçı sonrası yarı finale çıkacak ekip belirlenecek.

Yarı finalde Beşiktaş BOA, ÇBK Mersin ile karşılaşacak. Fenerbahçe Alagöz Holding'in yarı finaldeki rakibi ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor arasındaki maçın galibi olacak.