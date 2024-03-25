Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finalistler belli oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'un çeyrek final ikinci maçları tamamlandı. Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş BOA ve ÇBK Mersin, rakiplerini 2-0'lık serilerle geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalin son takımı, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor arasındaki üçüncü maç sonucunda belirlenecek.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş BOA ve ÇBK Mersin yarı finale adını yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor arasındaki üçüncü maç sonrasında son yarı finalist belirlenecek.
FENERBAHÇE YARI FİNAL BİLETİNİ KAPTI
Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ karşısında deplasmanda aldığı 89-73'lük galibiyetle seriyi 2-0 yaparak yarı final biletini kaptı. Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 98-93 yendi ve seride 2-0'lık üstünlük sağlayarak yarı finaldeki yerini aldı. ÇBK Mersin ise kendi evinde OGM Ormanspor'u 85-76 yenerek seride 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.
SARI-KIRMIZILILAR SON MAÇI BEKLEYECEK
İlk maçı kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a 95-83 kaybederek seride 1-1 eşitliği sağladı. Bu çiftin üçüncü maçı sonrası yarı finale çıkacak ekip belirlenecek.
Yarı finalde Beşiktaş BOA, ÇBK Mersin ile karşılaşacak. Fenerbahçe Alagöz Holding'in yarı finaldeki rakibi ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor arasındaki maçın galibi olacak.