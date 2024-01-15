Katliamın 100. gününde bir skandal paylaşım daha! Başakşehirli Karzev'den İsrail'e destek

15 Ocak 2024 09:44 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:51

İsrail'in Gazze'ye yönelik hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılarının artarak devam ettiği dönemde, Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel'in Trabzonspor'a karşı attığı gol sonrası yaptığı skandal gol sevinci tepki çekti. Jehezkel, gol sonrası sevincinde kolundaki bandajında yer alan skandal bir mesajı işaret etti.

İSRAİL'İN SALDIRILARINA DESTEK VERDİ!

Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra bilekliğinde yer alan bandaja yazdığı "7 Ekim ve 100 gün" yazılı mesajla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi. İsrailli futbolcunun bilekliğinde yıldız sembolü de yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI!

İsrail propagandası yapan Jehezkel, Antalyaspor'da kadro dışı bırakılırken hakkında soruşturma başlatılmış ve oyuncu da gözaltına alınmıştı.

FİLİSTİN İÇİN SAYGI DURUŞUNU REDDETMİŞTİ!

Jehezkel daha önce de Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için yapılan saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.

EDEN KARZEV'DEN SİYONİST PAYLAŞIM!

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal olay sonrası başka bir İsrailli futbolcunun daha skandal bir harekete imza attığı ortaya çıktı.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün İsrailli futbolcusu Eden Karzev, Avustralya Siyonist Federasyonu'nun İsrail'in Gazze'deki 100. gün katliamlarını hatırlatan bir paylaşımını Instagram hesabından hikaye özelliğiyle paylaştı.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI!

Karzev'in bu paylaşımını tepki gösterilirken oyuncunun Antalyasporlu Jehezkel gibi kadro dışı bırakılmasına yönelik yüzlerce mesaj yağdı.

İşte o paylaşım:

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in gol sevinci sırasında İsrail'e deste verdiği mesajı ZFA'nın paylaşımları arasında yer alıyor.

ZFA NEDİR?

Avustralya'daki Siyonistleri temsil eden çatı kuruluş olan Avustralya Siyonist Federasyonu (ZFA), Avustralya'daki Yahudi toplumu adına İsrail Devleti'ni savunmaya ve Avustralya ile İsrail arasında derin bir bağ kurulmasını teşvik etmeye kendini adayan bir organizasyondur.