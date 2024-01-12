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12 Ocak 2024 01:47 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 01:47

Kenan Yıldız golünü attı, Juventus yarı finale çıktı

İtalya Kupası'nda Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 1 gol attığı maçta Frosinone'yi 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kenan Yıldız golünü attı, Juventus yarı finale çıktı
Juventus, Italya

İtalya Kupası çeyrek finalinde Allianz Stadı'nda Frosinone ile Juventus karşı karşıya geldi. Ev sahibi Juventus mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanarak yarı finale yükseldi.

KENAN YILDIZ GOLÜNÜ ATTI

Juventus'un gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 11, 38 ve 48. dakikalarda Arkadiusz Milik ile 61. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Karşılaşmada 78 dakika görev alan 18 yaşındaki Kenan, bu sezon Juventus formasıyla 3. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, yarı finalde Lazio ile eşleşti.

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juventusitalya
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