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    • 05 Ocak 2024 02:03 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:31

    Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ikinci golünü attı

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İtalyan ekibi Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 6-1 biten müsabakada takımı adına bir gol kaydetti.

    Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ikinci golünü attı
    Kenan Yıldız, Juventus

    İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalya Kupası son 16 karşılaşmasında Salernitana’yı konuk etti. Mücadeleyi 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı. 

    Karşılaşmanın 66. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız, Samuel Iling’in yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 22 dakika sonra, 88. dakikada skoru 5-1’e getiren golü kaydetti.

    Juventus formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşayan milli oyuncu, ilk golünü 23 Aralık 2023’te oynanan lig maçında Frosinone karşısında atmıştı.

    Haberler>Spor>Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ikinci golünü attı
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    Kenan YıldızJuventus
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