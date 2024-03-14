14 Mart 2024 18:48 - Güncelleme : 14 Mart 2024 19:00
Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin şansı arttı! İşte yeni şampiyonluk oranları
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu akşam çeyrek final turu için sahada olacak. Euro Club Index tarafından yayımlanan güncel şampiyonluk ihtimalleriyle birlikte, Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranları güncellendi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gidişatı sürüyor. Grup aşamasını lider tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son 16 turunda Union Saint Gilloise ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rövanşta hata yapmak istemiyor. Ayrıca Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte Fenerbahçe'nin şansı.
Sturm Graz: 60
Olympiakos: 50
Union SG: 40
Servette: 35
Molde: 30
Maccabi Haifa: 29
PAOK: 28
Dinamo Zagreb: 23
Maccabi Tel Aviv: 17
Ajax: 17
Viktoria Plzen: 16
Club Brugge: 14
FENERBAHÇE: 7.2
Lille: 5.5
Fiorentina: 4.2
Aston Villa: 2.8
Kaynak: TGRT Haber