Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin şansı arttı! İşte yeni şampiyonluk oranları

14 Mart 2024 18:48 - Güncelleme : 14 Mart 2024 19:00

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gidişatı sürüyor. Grup aşamasını lider tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son 16 turunda Union Saint Gilloise ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rövanşta hata yapmak istemiyor. Ayrıca Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte Fenerbahçe'nin şansı.

Sturm Graz: 60

Olympiakos: 50

Union SG: 40

Servette: 35

Molde: 30

Maccabi Haifa: 29

PAOK: 28

Dinamo Zagreb: 23

Maccabi Tel Aviv: 17

Ajax: 17

Viktoria Plzen: 16

Club Brugge: 14

FENERBAHÇE: 7.2

Lille: 5.5

Fiorentina: 4.2

Aston Villa: 2.8