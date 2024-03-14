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14 Mart 2024 18:48 - Güncelleme : 14 Mart 2024 19:00

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin şansı arttı! İşte yeni şampiyonluk oranları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, bu akşam çeyrek final turu için sahada olacak. Euro Club Index tarafından yayımlanan güncel şampiyonluk ihtimalleriyle birlikte, Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranları güncellendi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Konferans Ligi&#039;nde Fenerbahçe&#039;nin şansı arttı! İşte yeni şampiyonluk oranları

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gidişatı sürüyor. Grup aşamasını lider tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son 16 turunda Union Saint Gilloise ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rövanşta hata yapmak istemiyor. Ayrıca Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte Fenerbahçe'nin şansı.

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin şansı arttı! İşte yeni şampiyonluk oranları - 1. Resim

Sturm Graz: 60

Olympiakos: 50

Union SG: 40

Servette: 35

Molde: 30

Maccabi Haifa: 29

PAOK: 28

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin şansı arttı! İşte yeni şampiyonluk oranları - 2. Resim

Dinamo Zagreb: 23

Maccabi Tel Aviv: 17

Ajax: 17

Viktoria Plzen: 16

Club Brugge: 14

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin şansı arttı! İşte yeni şampiyonluk oranları - 3. Resim

FENERBAHÇE: 7.2

Lille: 5.5

Fiorentina: 4.2

Aston Villa: 2.8

Kaynak: TGRT Haber
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