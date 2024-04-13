Konyaspor'dan İstanbul'da kritik galibiyet

13 Nisan 2024 15:40 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 15:48

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor'u ağırladı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçta 21. dakikada Ndao konuk ekibi öne geçiren golü attı. İlk yarı bu skorla bitti.

Maçın sonlarına doğru penaltı kazanan Konyaspor'da Guilherme topu ağlara göndererek maçın skorunu 90+8'de tayin etti: 0-2.

Yeşil-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı ve 14. sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı. Beşiktaş'ı geçerek 4. sıraya yükselme şansını tepen Kasımpaşa ise 46 puanla 5. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında kafayla indirdiği top, penaltı noktası civarındaki Ethemi'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak yeniden kendisine geldi. Ethemi'nin ikinci şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

21. dakikada konuk takım öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Ethemi vurdu. Savunmadan dönen top ardından Ethemi'ye çarparak kale önündeki Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

38. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç'ın dar açıya rağmen doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere tokatladı.

Maçın devre arasına yeşil-beyazlılar 1-0 önde girdi.

90+4. dakikada yeşil-beyazlı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Uğurcan, ceza sahası içinde Rocha'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Küçük, faul olduğu gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Guilherme, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-2.

Müsabaka konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN BİLGİLER

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 72 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül, Fall (Dk. 57 Rocha), Hajradinovic (Dk. 85 Ngoy), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 70 Damjanovic), Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Ndao (Dk. 77 Yunus Mallı), Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Cicaldau), Ethemi (Dk. 61 Prip), Sambou (Dk. 77 Kahraman Demirtaş)

Goller: Dk. 21 Ndao, Dk. 90+8 Guilherme (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Omeruo, Dk. 47 Ben Ouanes, Dk. 56 Winck (Kasımpaşa), Dk. 47 Ndao, Dk. 64 Hadebe, Dk. 76 Sambou, Dk. 90+5 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)