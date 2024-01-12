Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

12 Ocak 2024 22:56 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 00:27

Kuzey Irak'taki bir üs noktasına PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 8 askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Spor camiası şehitler için başsağlığı mesajı yayınladı.

MAÇLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." denildi.

Kulüplerin resmi siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ise şu şekilde:

TFF: Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz.

Adana Demirspor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Alanyaspor: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz.

Ankaragücü: Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun!

Antalyaspor: Milletimizin başı sağ olsun! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; acılı aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz.

Beşiktaş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin şehit düştüğünü, sekiz askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Başakşehir: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonda hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Fatih Karagümrük: Başımız sağ olsun! Pençe-Kilit harekatı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz.

Fenerbahçe: Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Galatasaray: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

İstanbulspor: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde terör örgütleriyle girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kayserispor: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Pendikspor: Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Sivasspor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Trabzonspor: Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Adanaspor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet; Aileleri ve Milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimizin ve Milletimizin başı sağ olsun.

Altay: Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Altınordu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Ankara Keçiörengücü: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar dileriz...

Bandırmaspor: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Bodrumspor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Boluspor: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Erzurumspor FK: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun!

Eyüpspor: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun!

Gençlerbirliği: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Giresunspor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun!

Göztepe: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Kocaelispor: Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Manisa FK: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Sakaryaspor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Şanlıurfaspor: Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Ümraniyespor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Bursaspor: Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain terör örgütüyle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Iğdır FK: Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.