Kupada ikinci finalist Halkbank

26 Mart 2024 20:03 - Güncelleme : 26 Mart 2024 20:20

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlarda Fenerbahçe Opet'in şampiyon olmasının ardından bu kez heyecan, erkeklerde yaşanıyor.

Yarı finalindeki 2. maçta lig lideri Halkbank ile ikincisi Fenerbahçe Parolapara karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Halkbank, finale yükseldi.

Bloklarda etkili olan Halkbank yüksek hücum yüzdesi ile farkı açtı ve ilk seti 25-12 önde bitirdi.

Başkent ekibi ikinci sette de üstünlüğünü kabul ettirdi. Blok ve manşette daha iyi olan Halkbank hücum oyuncularından da katkı alınca seti 25 - 16 aldı ve durumu 2-0 a getirdi.

3'üncü sette skora reaksiyon gösteren bir Fenerbahçe Parolapara vardı. File önü etkisini artıran sarı lacivertliler seti 25-20 kazandı.

4'üncü sette tam anlamıyla bloklar savaşı yaşandı. İki takımın da birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı seti 25-23 kazanan Halkbank maçtan 3-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Sarı - lacivertli formayı terleten Drazen Luburic 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Halkbank adına 20 sayı alan Nimir Abdelaziz galibiyette önemli rol oynadı.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Başkent Halkbank, finalde Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenen İzmir temsilcisi Arkas Spor'la karşılaşacak. Yarın (27.03.2024) saat 17.00'de başlayacak final mücadelesi TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

MAÇTAN BİLGİLER

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Blankenau)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev)

Setler: 25-12, 25-16, 20-25, 26-24

Süre: 112 dakika (22, 25, 31, 34)