Leonardo Bonucci İstanbul'da! İşte 6 ayda Fenerbahçe’den kazanacağı para

10 Ocak 2024 18:41 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 19:15

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile 6 aylığına anlaştı.

36 yaşındaki stoper, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geldi.

NE KADAR KAZANACAK?

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Haziran 2024'e kadar sarı lacivertli takıma imza atacak olan Leonardo Bonucci, 1.2 milyon Euro kazanacak.

İtalyan yıldız son olarak Juventus'un ardından Union Berlin forması giymişti.

Union Berlin'de 10 maça çıkan yıldız futbolcu, 723 dakika sahada kalmıştı.

Ara Transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek.