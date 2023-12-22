Tgrt Haber
22 Aralık 2023 21:33 - Güncelleme : 22 Aralık 2023 21:43

Luis Suarez formayı giydi! İşte yeni takımı

MLS ekiplerinden Inter Miami, Luis Suarez transferini resmen açıkladı. Deneyimli futbolcu, eski takım arkadaşı Lionel Messi ile yeniden buluşmuş oldu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Luis Suarez formayı giydi! İşte yeni takımı
Lionel Messi, Inter Miami

Uruguaylı yıldızın takıma katılmasıyla Inter Miami'deki Barcelona'da oynamış oyuncu sayısı dörde yükseldi. Florida ekibinde Messi'nin yanı sıra Sergio Busquets ve Jordi Alba da forma giyiyor. Suarez, Inter Miami'de 9 numaralı formayı giyecek.

Luis Suarez formayı giydi! İşte yeni takımı

KULÜBÜN ORTAĞI DAVİD BECKHAM

Uruguaylı forvet, David Beckham'ın ortak sahibi olduğu takıma yapılan yıldız transferlerin sonuncusu oldu. Suarez, Brezilya Serie A ekibi Gremio ile olan sözleşmesini tamamlandıktan sonra kulübe serbest oyuncu olarak Inter Miami'ye katıldı.

https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1738235730126639375

 

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Lionel MessiInter Miami
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