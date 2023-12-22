Luis Suarez formayı giydi! İşte yeni takımı

22 Aralık 2023 21:33 - Güncelleme : 22 Aralık 2023 21:43

Uruguaylı yıldızın takıma katılmasıyla Inter Miami'deki Barcelona'da oynamış oyuncu sayısı dörde yükseldi. Florida ekibinde Messi'nin yanı sıra Sergio Busquets ve Jordi Alba da forma giyiyor. Suarez, Inter Miami'de 9 numaralı formayı giyecek.

KULÜBÜN ORTAĞI DAVİD BECKHAM

Uruguaylı forvet, David Beckham'ın ortak sahibi olduğu takıma yapılan yıldız transferlerin sonuncusu oldu. Suarez, Brezilya Serie A ekibi Gremio ile olan sözleşmesini tamamlandıktan sonra kulübe serbest oyuncu olarak Inter Miami'ye katıldı.

https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1738235730126639375