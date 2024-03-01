Mağlubiyet Kerem Aktürkoğlu'nu çok gerdi: Tartışma çıktı, zor ayırdılar

01 Mart 2024 10:24 - Güncelleme : 01 Mart 2024 11:04

Türkiye Kupası'na dün akşam veda eden Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, mağlubiyet ve kötü oyun sonrası oldukça gerilmiş gibi duruyor. Aktürkoğlu, 2-0 kaybedilen Karagümrük maçı sonra trafikte bir kişiyle tartıştı.

"BANA SAYGISIZLIK YAPAMAZSIN"

Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde; "Kerem’e “Sen milli takım oyuncususun, bana saygısızlık yapamazsın.” diyen bir vatandaşa Kerem’in, “Öyleyim öyleyim” diye cevap verdiği duyuluyor.

Öte yandan çıkan tartışmanın dün akşam oynanan Galatasaray ile ilgili olmadığı ve bir trafik tartışması olduğu belirtildi.