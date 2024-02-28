Mağlubiyet sonrası İsmail Kartal'ın Galatasaray sözleri gündem oldu: Tüm Türkiye biliyor!

28 Şubat 2024 06:50 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 06:50

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Fenerbahçe turnuvaya veda ederken, teknik direktör İsmail Kartal'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Kötü bir oyun ortaya koyduklarını ve bu maçtan ders çıkaracaklarını kaydeden Kartal, "Biz buraya iddialı gelmiştik. Cengiz ile maçın başında bulduğumuz pozisyonu değerlendirebilseydik farklı olurdu. İstediğimiz gibi oyun ortaya koyamadık. Bu sezon hiç olmayan bir şekilde tepki gösteremeden kaybettik. Oyuncularımla içeride de konuştum. Hep beraber ders çıkarmalıyız. Sonuçta kaybettik." dedi.

"BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydeden Kartal, "Bugün isteneni veremedik. Bundan önceki maçlarda farklıydık. Biz Fenerbahçe'yiz önümüze bakıyoruz. Tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz. En iyi şekilde Hatayspor maçına hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.

GALATASARAY MAÇI YORUMU

Dün oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçı hakkında konuşan İsmail Kartal, "Dünkü maçta neler yaşandığını Tüm Türkiye biliyor. Ben bununla alakalı ne söyleyebilirim ki? Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz penaltı kazanıyoruz herkes ayağa kalkıyor. Halbuki verilmeyen penaltılarımız da var aynı maçta." dedi.