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13 Ocak 2024 22:57 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 23:00

Manchester City son dakikada geri döndü

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, 2-1 geriye düştüğü maçta Newcastle United'ı 3-2 yendi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Manchester City son dakikada geri döndü
Manchester City, Newcastle United

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Newcastle United'a konuk oldu.

City, 26. dakikada Bernardo Silva ile öne geçti. Newcastle United, 35'te Isak ile skoru dengeledi; 37'de Gordon ile 2-1 öne geçti. İkinci yarıda Bernardo Silva yerine oyuna giren Kevin de Bruyne 74. dakikada skory yeniden eşitledi. Karşılaşmanın fişini 90+1'de galibiyet golünü atan Bobb çekti.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Manchester City puanını 43 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Newcastle United ise üst üste 4. yenilgisini yaşadı v e29 puanla 10. sırada kaldı.

 

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