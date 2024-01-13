Manchester City son dakikada geri döndü

13 Ocak 2024 22:57 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 23:00

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Newcastle United'a konuk oldu.

City, 26. dakikada Bernardo Silva ile öne geçti. Newcastle United, 35'te Isak ile skoru dengeledi; 37'de Gordon ile 2-1 öne geçti. İkinci yarıda Bernardo Silva yerine oyuna giren Kevin de Bruyne 74. dakikada skory yeniden eşitledi. Karşılaşmanın fişini 90+1'de galibiyet golünü atan Bobb çekti.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Manchester City puanını 43 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Newcastle United ise üst üste 4. yenilgisini yaşadı v e29 puanla 10. sırada kaldı.