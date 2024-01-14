Manchester United kaçtı, Tottenham yakaladı!

14 Ocak 2024 22:50 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 22:53

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadelede Manchester United iki kez öne geçti ama kazanamadı. Karşılaşma 2-2 bitti.

Manchester United'ın gollerini 3. dakikada Rasmus Höjlund ve 39. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

Tottenham'ın golleri 19. dakikada Richarlison ve 46. dakikada Rodrigo Bentancur'dan geldi.

Konuk ekip Tottenham'ın Leipzig'ten kiraladığı Timo Werner, ilk maçına Mannchetser united deplasmanında çıktı. 27 yaşındaki Alman futbolcu, 80 dakika sahada kaldı ve Rodrigo Bentancur'un golünde asist yaptı.

Bu beraberliğin ardından Tottenham 40, Manchester United 32 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester United, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenhami Brentford'u ağırlayacak.