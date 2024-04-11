Mauro Icardi, merak edilen soruyu cevapladı: Fenerbahçe'yi neden alkışladı?

11 Nisan 2024 12:46 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:51

Olaylara konu olan Süper Kupa'nın yankıları sürüyor. U19 takımıyla maça çıkan Fenerbahçe, maçın henüz 2. dakikasında protesto amaçlı sahadan çekildi.

Sarı lacivertli genç futbolcuların sahadan soyunma odasına doğru giderken Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin saha kenarına kadar gelerek rakibi alkışlaması ise geceye hem damga vurdu hem de merak konusu oldu.

Bazı kesimlerce, Icardi’nin bu hareketinin oyuncularla alay etmek için yapıldığı konusunda yorumlar yapılsa da Arjantinli futbolcu bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istedi.

"ONLAR KENDİLERİNDEN İSTENENİ YAPTILAR"

Tecrübeli santraforun, sosyal medyadan gelen yorumların ardından yakın çevresiyle görüşlerini paylaştığı ileri sürüldü.

Arjantinli yıldız, "Benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım ve davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar, diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istedim" ifadelerine yer verdi.

DESTEKLEYİP, MORAL VERMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, Icardi’nin aynı gün içerisinde U19 Ligi’nde sahaya çıkıp, ardından kendilerine karşı mücadele etmek zorunda kalan genç oyuncuların durumuna çok üzüldüğü ve bu alkışlarla bir anlamda onları destekleyip, moral vermeye çalıştığı belirtildi.

Icardi, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle birlikte kazanmayı garantiledikleri Süper Kupa’yı, takım arkadaşlarıyla birlikte coşku içerisinde kutlamış, ardından kendi aralarında oynadıkları idman maçında da hırsı ve çalışkanlığıyla ön plana çıkmıştı.