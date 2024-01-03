MHK 5 hakemin biletini kesti, alt klasmana düşürdü! 

03 Ocak 2024 20:31 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 20:32

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de yeni hakem atamalarını duyurdu. 5 hakemi bir alt klasmana düşüren MHK, Süper Lig'de görev yapacak 5 yeni hakemi de duyurdu.

MHK, Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan'ın bir alt klasmana düşürülmesine karar verdi.

ÖZDAMAR'I KESTİ!

Alt klasmana düşürlülen hakemlerde Erkan Özdamar, geçtiğimiz sezon Sivasspor - Galatasaray maçında VAR ile ofsaytımsı krizi yaşayan Erkan Özdamar oldu.

SÜPER LİG'E 5 YENİ YÜZ!

Buna göre Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emre Kargın, Mehmet Türkmen, Ömer Faruk Turtay ve Muhammet Ali Meteoğlu Süper Lig'in yeni hakemleri oldu.

Buna göre Süper A Klasman hakem listesi söyle şekillendi:

Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay, Bahattin Şimşek, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler, Abdulkadir Bitigen, Muhammet Ali Meteoğlu, Atilla Karaoğlan.

VAR listesi ise şöyle açıklandı:

Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu.