MHP lideri Bahçeli'den Süper Kupa kriziyle ilgili açıklama

06 Ocak 2024 14:46 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 14:53

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması yaşanan kriz sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşanan Süper Kupa kriziyle ilgili konuştu.

Bahçeli TFF'nin süreci yönetemediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti...

"Türk futbolunda olmayan sadece futboldur. Bunun dışında ne ararsan var. TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray da aklı başında ve sağduyulu hareket edememiştir. Hiçkimse Atatürk üzerinden siyasi hesaplaşma sayfası açmanın peşinde koşmamalıdır. Atatürk'ün futbol maçında istismarı, sadece ihmal ve öngörüsüzlük olarak değerlendirilemez. Eğer böyleyse Türk futbolu duvara toslamıştır.

Süper Kupa finalinin oynanması için niçin Riyad'ın seçildiği kadar muhatap ülke ile hazırlanan protokole neden uyulmadığı, kafamızı bulandıran bir muammadır.

Riyad krizine dahil olan her kim varsa kuru bir özürle bu sorundan muafiyet kazanamaz."