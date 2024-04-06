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06 Nisan 2024 20:26 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 20:30

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit 2024 Olimpiyat biletini aldı

Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit 2024 Olimpiyat biletini aldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Güreş Avrupa Kıtası Elemeleri’nde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Avusturyalı rakibi Martina Kuenz’i yarı finalde 6-2 yenerek Olimpiyat Oyunları’nda yarışma hakkı kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Olimpiyat Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Güreş Avrupa Kıtası Elemeleri’nde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Adar Yiğit'in üçüncü kez Olimpiyat Oyunları’nda yarışma hakkı kazandığını duyurdu.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit 2024 Olimpiyat biletini aldı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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