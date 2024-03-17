Milli oyuncu Orkun Kökçü kadro dışı bırakıldı! | Son dakika

17 Mart 2024 18:24 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:51

Portekiz Süper Ligi ekipleriden Benfica’da forma giyen 23 yaşındaki milli futbolcumuz Orkun Kökçü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde De Telegraaf’a röportaj veren Orkun Kökçü, kulüpteki rolünden memnun olmadığını ve Benfica’ya transferinin doğru bir adım olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Yaptığı bu açıklamadan Sports Digitale'nin haberine göre milli futbolcu Orkun Kökçü, verdiği röportaj nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Orkun Kökçü açıklamasında, "Beklediğim bu değildi. Geçen yaz transfer döneminde çok fazla şey yaşandı. Bunun kariyerimde her alanda gelişebilmek için atacağım en iyi adım olduğunu düşünüyordum. Ama bu sadace kısmen gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Roger Schmidt'le ilgili ise 23 yaşındaki oyuncu, "Schmidt beni birçok göreve çok fazla bağlıyor. Eğer benden gerçekten yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Benfica için çok daha fazlasını yapabilirim. Hayal kırıklığına uğradım." dedi.