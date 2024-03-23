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23 Mart 2024 21:52 - Güncelleme : 23 Mart 2024 22:05

Milli sporcudan Türkiye adına tarihi başarı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda bronz madalya alarak Türkiye'ye bu organizasyonda tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Milli sporcudan Türkiye adına tarihi başarı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda bronz madalya alarak Türkiye'ye bu organizasyonda tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Enver Yıldırım, ana tablo maçlarında rakiplerini eleyerek yarı finale kaldı. Yarı finalde ev sahibi ülkeden Andras Szatmari'ye 15-7 yenilerek final şansını kaçıran milli sporcu, bronz madalya elde etti.

Milli sporcudan Türkiye adına tarihi başarı - 1. Resim

Bu madalya, Türkiye'nin büyükler kategorisinde Dünya Kupası'ndaki ilk madalyası oldu.

Diğer milli sporculardan Furkan Yaman organizasyonu 57'nci, Muhammed Furkan Kalender ise 61'inci sırada bitirdi.

Dünya Kupası, yarın oynanacak takım müsabakalarıyla tamamlanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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