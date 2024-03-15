15 Mart 2024 14:38 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:39
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya’nın ev sahipliğinde yapılacak EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Mart ayı içerisinde iki özel maç yapacak.
Macaristan ve Avusturya ile 2 maç yapacak olan Vincenzo Montella yönetimindeki millilerin aday kadrosu belli oldu.
İşte aday kadro