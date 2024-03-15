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15 Mart 2024 14:38 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:39

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu açıklandı.

Editör: Safa Keser
A Milli Takım&#039;ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım, Özel Maç, Euro 2024

A Milli Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya’nın ev sahipliğinde yapılacak EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Mart ayı içerisinde iki özel maç yapacak.

Macaristan ve Avusturya ile 2 maç yapacak olan Vincenzo Montella yönetimindeki millilerin aday kadrosu belli oldu.

İşte aday kadro

Milli Takımın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu açıklandı - 1. Resim

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