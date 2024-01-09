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    • 09 Ocak 2024 18:12 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 18:22

    Montella'dan Galatasaray'a ziyaret

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: İhlas Haber Aajansı

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret etti.

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    Galatasaray, Vincenzo Montella

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret etti.

    Montella, burada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldi.

    Vincenzo Montella, dün de Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulunmuştu. 



    Haberler>Spor>Montella'dan Galatasaray'a ziyaret
    GalatasarayVincenzo Montella
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