Montella'dan Galatasaray'a ziyaret

09 Ocak 2024 18:12 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 18:22

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret etti.

Montella, burada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldi.

Vincenzo Montella, dün de Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulunmuştu.







