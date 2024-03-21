Montella'dan Semih Kılıçsoy cevabı: Fazla fırsat bulacak

21 Mart 2024 20:14 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:16

EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan’a konuk olacak.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Montella; "Macaristan iyi bir sınav olacak. Teknik direktörleri Rossi'yi tanıyorum. Rekabeti yüksek bir takım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelişimimiz için çok önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Şehir ve stadın güzel olduğunu söyleyebilirim." sözlerini sarfetti.

MONTELLA'DAN SEMİH KILIÇSOY YANITI

A Milli Takım teknik direktörü sözlerinin devamında Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında; "Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Montella açıklamasında; "Yanılmıyorsam Avrupa Şampiyonası'nda 5 İtalyan hoca olacak, Macaristan'ın da İtalyan bir teknik adama sahip olması benim için de bir antrenman olacak. Bizim hedefimiz gösterdiğimiz duruşla ülkemizdeki herkesi mutlu etmek." dedi.

RESMİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.